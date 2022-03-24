محمد السهلاوي يقلب تويتر بتغريدة مثيرة للجدل

أثار النجم محمد السهلاوي العديد من علامات الاستفهام بعد التغريدة التي خرج بها اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال السهلاوي :” والله لو كل شي في الحياة طبقنا عليه المعايير الحقيقية كان انت قاعد في البيت من زمان لكن زمن خلا اللي مثلك يطلع ويعلم الناس الصح والخطأ”.

وتابع :” كلنا عارفين وش اللي مخليك للحين على الهوا مع انك مطرود من قناة لقناة ومستمر”.

ووضح من تغريدة السهلاوي هو غضب اللاعب من أحد الأشخاص وانتقاده له في الفترة الماضية.

يذكر أن الأخضر تأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد فوز منتخب اليابان على أستراليا بهدفين دون رد في التصفيات.