برئاسة خالد بن بندر.. اتحاد الرماية يعقد اجتماعه الأول ويناقش توجهات الاستراتيجية واللوائح والأنظمة والشراكات

عقد الاتحاد السعودي للرماية اليوم ، اجتماعه الأول لمجلس إدارته الجديد للموسم الرياضي 2022 وذلك بحضور سمو رئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر وكل من الاعضاء العميد جهاد الرشيد والمهندس محمد الخليفة وشيخة الجبير.

ونوقش خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التي على جدول الأعمال للفترة القادمة والمتمثلة في الإطلاع على مراحل بناء الاستراتيجية والنظام الأساسي واللوائح والانظمة الجديدة ، والتي تستهدف بناء المنظومة وصولاً للاداء الرياضي العالي.

واطلع المجلس على مستجدات الموسم الرياضي ونتائج الربع الاول للعام 2022 ، والدورات الرياضية التي ينظمها الاتحاد ، ودورة الألعاب السعودية 2022 ، بجانب مناقشة المشاركات في البطولات الخارجية.

كما نوقش موضوع تعيين لجنتي الانضباط والاستئناف ، وفي نهاية الاجتماع حُدد موعد عقد الاجتماع القادم في السادس من يونيو المقبل.