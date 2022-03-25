عاجل… اختبار أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحدث اختبار إطلاق في كوريا الشمالية كان لصاروخ باليستي ضخم جديد عابر للقارات.

وقد تكون هذه أول تجربة إطلاق بكامل المدى لأكبر صواريخ كوريا الشمالية القادرة على حمل سلاح نووي منذ 2017، وتشير بيانات الطيران إلى أن الصاروخ حلق لمسافة أعلى وأطول من أي صواريخ في تجارب سابقة لبيونجيانج قبل أن يسقط في البحر غربي اليابان.

ويحمل الصاروخ اسم هواسونغ-17، وقال محللون إنه أكبر صاروخ يعمل بالوقود السائل يطلقه بلد من منصة إطلاق متنقلة على الطريق.

وندد زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بإطلاق الصاروخ.

ووصف زعيم البلاد كيم جونغ أون الأمر بأنه يهدف لإظهار قوة قدرات البلاد النووية وردع أي تحركات عسكرية أمريكية.