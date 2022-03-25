بضيافة ملك #الأردن وحضور #السيسي.. قمة في #العقبة بين خمس دول عربية

استضاف عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في السعودية، في لقاء خماسي بالعقبة.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.