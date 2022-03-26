شاهد ماذا فعل النجم المخضرم لمنتخب مصر قبل مباراة مصر والسنغال..واقعة مؤسفة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت فيديو لمجدي عبد الغني نجم منتخب مصر وفريق الأهلي السابق قبل مباراة مصر أمام السنغال بالأمس في تصفيات كأس العالم.

وقام عبد الغني بالتعدي على أحد أفراد الأمن بسبب منعه من دخول الملعب بسيارته ليقوم عبد الغني بالنزول من سيارته والاعتداء على فرد الأمن.

وقام فرد الأمن بإعادة الحاجز لمكانه مرة أخرى لينزل عبد الغني من سيارته للمرة الثانية لمحاولة الاعتداء عليه.

وتمكن المشكلة في رغبة عبد الغني من الدخول بسيارته من البوابة في الوقت الذي كان ممنوع فيه دخول أي سيارة ووضع حواجز.

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف بالأمس في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.