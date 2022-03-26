الدوما الروسي: الحوثيون إرهابيون يسعون لزعزعة استقرار المنطقة

قال مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية (الدوما)، إن هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية تثبت تصميمهم على زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف في بيان رسمي: “كنا على حق في تأييد قرار مجلس الأمن بتصنيف مليشيا الحوثيين جماعة إرهابية”.

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي (البرلمان) للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، إن الحوثيين “أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الإرهابية بمهاجمة البنية التحتية المدنية لمدينة جدة في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف سلوتسكي – في تصريح صحفي، نقلته وكالة أنباء “تاس” اليوم السبت-: “لقد علمت بقلق بالغ الهجوم، الذي شنته الميليشيا الحوثية على البنية التحتية لمدينة جدة، أجمل مدن السعودية، وأكثرها تطورا”، مشيرًا إلى أن الحوثيين أظهروا طبيعتهم الإرهابية وعدم وجود أجندة بنّاءة لديهم وتركيزهم فقط على زعزعة استقرار المنطقة”.