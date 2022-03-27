تسريبات.. إنستجرام : تقنية ثورية للتعليقات على “القصص”

تعتزم منصة “إنستجرام”، إدخال تقنية ثورية للتعليقات على “القصص” الخاصة بها.

وقال المبرمج أليساندرو بالوزي، المعروف بمصادره داخل “إنستجرام”، إن الشركة تختبر حاليًا تقنية للتعليقات الصوتية على القصص.

وأضاف “بالوزي”، عبر “تويتر”، لقطات شاشة وصفها بأنها تُظهر تلك التقنية وتفاصيلها، والتي لا تزال قيد الاختبار، ومتوقع إطلاقها لعدد محدود من المستخدمين قريبًا؛ تمهيدًا لإطلاقها لكل الجمهور في تحديث مرتقب، بحسب موقع “إنغادجيت” التقني.

وأوضح الموقع أنه تواصل مع إدارة “إنستجرام”، ورفضت التعليق على تلك التقارير، واكتفت بالقول: “ليس كل ميزة تعمل عليها خلف الكواليس قد ينتهي بها الأمر لإصدار عام”.

قالت إن الهدف من تلك التقنيات هو تقليل الفوضى في البريد وإدماج تقنيات الرسائل الصوتية بشكل عام على التطبيقات الخاصة بالمنصة.