بتداولات 8.2 مليار ريال.. “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، اليوم، مرتفعًا ليقفل عند مستوى 12999.73 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وجاءت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات لشركات مجموعة تداول، وجبل عمر، أسمنت اليمامة، وسلامة، وصادرات، أما الاكثر انخفاضا الرياض ريت، وتشب، والزامل للصناعة، وبوان، وعناية حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.76% 4.59%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الاركان، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والإنماء، الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ومجموعة تداول، والراجحي، وكيان السعودية، الإنماء، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 148.07 نقطة, ليقفل عند مستوى 24215.98 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 51 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم, تقاسمتها 2941 صفقة.