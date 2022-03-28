إلكترونيًا.. ربط مقدمي خدمة إفطار الصائمين بالمسجد النبوي بشركات الإعاشة

خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة “موائد الإفطار” الإلكترونية، التي تتيح لمقدمي خدمة موائد إفطار الصائمين في المسجد النبوي إصدار التصاريح الخاصة بتقديم الخدمة, وربطهم بشركات الإعاشة إلكترونيًا, وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك.

وقال الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن رديفان الجهني، إن جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بشهر رمضان تم تهيئتها بأعلى معايير الجودة؛ لتسهم في ضمان استدامة الأعمال والأنظمة والخدمات التقنية, وتقديم الدعم التقني الكامل وفق خطة العمل المعدة للشهر الفضيل.

وأوضح الجهني، أن الإجراءات الإلكترونية التي سيتم العمل بها خلال شهر رمضان، تشمل إعداد خدمة طلب الاعتكاف, لتمكين المعتكفين من تقديم طلب تصريح الاعتكاف بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك, وخدمة إشغال المصليات التي تمكن الزائر من الاطلاع على أماكن الازدحام بالمسجد النبوي, مشيرًا إلى أن جميع الخدمات متوفرة عبر تطبيق “زائرون” تسهيلًا للمصلين بالمسجد النبوي.