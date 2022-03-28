مواطنون سعوديون فريسة لشركات التسويق العقاري ومشاهير سناب شات #عاجل

وقع مواطنون سعوديون فريسة سهلة للمطور العقاري ومشاهير السناب شات، بعد استلام فيلات في الصحراء.

وقال سعود الحربي ، أحد الضحايا ، “نحمل يوميا الوقود لتعبئة الماتور لتوزيع الكهرباء في المنزل الجديد” ، بمشروع شرق الرياض طريق الدمام السريع .

وأضاف أن الوعود تغيرت 180 درجة ، بعد الاستلام ولم نجد وعد واحد من وعود المطورين العقاريين بوجود بجميع الخدمات .

وأشار إلى أنه بعد الاستلام لا توجد خدمات لا ماء ولا كهرباء ولا مرافق ، بحسب تقرير مصور نشرته الإخبارية.

وأوضح كانت الوعود أن تكون هناك مدينة داخل المدينة ، ولكن الواقع فيلات داخل الصحراء .

وأكد أنه عقب الاستلام انقطعت كل سبل للتواصل مع المطورين ، منذ 8 أشهر.

وقال مواطن آخر أنهم وقعوا فريسه للمطورين العقاريين وأيضا مشاهير سناب شات الذين روجوا للمشروع ، ولكن الاستلام بلوكات فقط عديمة الخدمات.

وتقدم المواطنين بشكاوي عده لوزارة البيئة والإسكان التي بدورها حولتها لجهات الاختصاص.