لفتة إنسانية.. الأمير خالد الفيصل يستقبل فنانة تشكيلية كفيفة ويقبل هديتها

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، فنانة تشكيلية كفيفة من متحدي الإعاقة، وذلك تلبية لطلب منها.

وقدمت الفنانة نوره مجرشي ، خلال اللقاء، لوحة للأمير من فنها، والذي استقبلها بترحاب شديد، مثنيا على قدرتها على الإبداع، وتحديها لكافة الصعوبات وقدرتها على الإبداع في مجال الفن التشكيلي، متحلية بالإرادة والعزيمة القوية.

من جانبها، أعربت الفنانة “نوره” عن شكرها لمستشار خادم الحرمين، وتحفيزه لها، مثمنة هذه اللفتة غير المستغربة منه.

وكانت الفنانة “مجرشي” قد سبق وأن شاركت بفنها في سباقات الفروسية، وطلبت من الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل لقاء الأمير خالد الفيصل.

يذكر أن اللقاء جاء على هامش زيارة الأمير خالد الفيصل لجامعة الفيصل، والتي كرم خلالها، الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام في الرياض.