وزارة_العدل تستعرض أبرز التحديثات الإجرائية في #المحكمة_الافتراضية للتنفيذ

رصدت وزارة العل اليوم الأربعاء، أبرز التحديثات الإجرائية في المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي دشنها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ،والتي تعمل بطريقة مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري، في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل.

وتختصر ‎المحكمة الافتراضية للتنفيذ إجراءات التنفيذ المطلوبة من المستفيد من 12 خطوة إلى خطوتين فقط ومن دون أي تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز najiz.sa.

وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ.

أبرز التحديثات الإجرائية في المحكمة الافتراضية للتنفيذ

1- تطوير الإجراءات المالية والتنفيذية

2- تمكين الدفع الإليكتروني للمبالغ المستحقة وتحويلها للمستحقين

3- أرشفة وحفظ جميع المستندات إليكترونيا في المنصة

4- إصدار وتسجيل السندات الإليكرونية مكتملة الأركان

5- الربط المباشر مع الأنظمة الداخلية لقضاء التنفيذ

6- إرسال الإشعارات الإريكتونية لأطراف التنفيذ

7- توثسق جميع العمليات المالية التي تتم من خلال منصة ناجز

8- تعزيز مبدىء الشفافية والعدالة والموثوقية

9 – التحقق من معلومات ميستخدمى المنصة من خلال لربط مع مركز المعلومات الوطني

10- توفير الربط الإليكتروني مع الأنظمة الداخلية لقطاع الأعمال