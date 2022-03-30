تقارير مغربية.. حمدالله لاعبًا في المنتخب السعودي بالمونديال

فتحت بعض التقارير الصحفية المغربية النار على عبد الرزاق حمدالله مهاجم الأسود وذلك بسبب عدم تهنئته للمنتخب المغربي بعد التأهل لنهائيات كأس العالم.

وأكدت صحيفة “المنتخب” المغربية فإن حمدالله لم يوجه التهنئة إلى منتخب المغرب بعد التأهل إلى كاس العالم واعتبروا الأمر غريب للغاية.

وشنت بعض الجماهير المغربية هجومًا على اللاعب وأكدوا بأن ما فعله ليس له تفسير سوى إمكانية تواجده مع المنتخب السعودي.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم بعد الفوز على منتخب الكونغو في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.