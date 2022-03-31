تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشر طبيبك قبل استخدام هذه الأدوية في رمضان

نصحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية، المرضى بشكل عام وخصوصًا ذوي الأمراض المزمنة والذين يتناولون الأدوية باستمرار، بضرورة استشارة الطبيب ليحدد لهم نظامًا لتناول الأدوية في رمضان وذلك لتقسيم جرعاتها بحيث لا تتأثر فعاليتها العلاجية.

الأدوية التي تؤخذ مرة واحدة

وقالت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي، إنه يمكن تلخيص الطرق الصحيحة المتبعة لتناول الأدوية خلال رمضان من خلال” الأدوية التي تؤخذ مرة واحدة (كل 24 ساعة) لا يحصل عليها أي تغيير، ومثال على ذلك بعض أدوية ارتفاع الضغط، مثل الأملوديبين، والأدوية التي تؤخذ مرتين في اليوم (كل 12 ساعة) يتم دراسة إمكانية إعطاء الدواء عند وجبتي السحور والإفطار بشرط ألا تسبب السمية”.

الأدوية ذات هامش الأمان الضيق

وفيما يخص الأدوية ذات هامش الأمان الضيق مثل الثيوفللين الموسع للقصبات والتي تؤدي لحدوث السمية الناتجة عن تقليل الزمن الفاصل بين الجرعتين، فإنه يمكن التغلب على خطورتها باستخدام شكل ممتد المفعول للدواء بجرعة واحدة يوميًا أو استبدال الدواء بدواء آخر يؤخذ لمرة واحدة باليوم مثل السالميتيرول تحت إشراف الطبيب.

الأدوية التي تؤخذ بأكثر من جرعتين

أما الأدوية التي تؤخذ بأكثر من جرعتين يوميًا يجب استشارة الطبيب لإمكانية وجود بديل مناسب، وأيضًا استبدال طريقة الإعطاء الفموية لبعض الأدوية التي يجب تكرارها بطريقة إعطاء أخرى لا تؤدي إلى الإفطار ومثال ذلك: أقراص المسكنات الباراسيتامول التي يمكن استبدالها بالتحاميل، والأدوية التي يفضل تناولها قبل الطعام مثل أدوية حموضة المعدة فيمكن أخذها قبل السحور بنصف ساعة أو بعد الإفطار بساعتين.

توزيع الأدوية على فترتي

وأشارت إلى أن توزيع الأدوية على فترتي الإفطار والسحور يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب للمرضى الذين يتناولون عدة أدوية، مثل أدوية الضغط والقلب، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار التداخلات المحتملة بين الأدوية في رمضان.