وزير الموارد البشرية يصدر قرارا بتوطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفية العائلي

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا بتوطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70% وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100%، اعتبارا من 27/ 2/ 1444 الموافق 23/ 9/ 2022.

يأتي هذا القرار حرصا من الوزارة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

يذكر أن أبرز المهن المستهدفة في القرار هي مدير فرع، مدير قسم، مشرف قسم، مساعد مدير فرع، مشرف صناديق المحاسبة، خدمة العملاء، أخصائي مبيعات، أخصائي تسويق، واستثنى القرار عددا من المهن أبرزها عامل نظافة، عامل الشحن والتفريغ، مشغلي الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية.

وأصدرت الوزارة مع القرار دليلا إجرائيا لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.