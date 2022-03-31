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أمن الدولة تصنف 25 اسما وكيانا بجنسيات مختلفة متورطة بتمويل ميليشيا الحوثي بدعم إيراني #عاجل

31 مارس 2022 · < 1 minute

صنفت رئاسة أمن الدولة، 25 اسما وكيانا بجنسيات مختلفة متورطة بتمويل ميليشيا الحوثي بدعم إيراني.