دعوة للرائين لرصد هلال #رمضان.. وعبدالله الخضيري: غدا الأول من الشهر الكريم فلكيا #رمضان_كريم #هلال_رمضان #عاجل

دعوة للرائين لرصد هلال رمضان.. الأنظار تتجه نحو سدير وعبدالله الخضيري #رمضان_كريم

مع قرب الساعات التي قد تكون الأخيرة في شعبان، يستعد السعوديون في جميع أنحاء المملكة إلى تحري شهر رمضان، بدعوة من المحكمة العليا.

ودعت المحكمة العليا، أمس الخميس، عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية، إلى تحرِّي رؤية هلال رمضان مساء اليوم الجمعة،

وأهابت المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بالمناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته.

وأعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكّلة لهذا الغرض.

وفي هذه الأثناء؛ تتجه العيون إلى عبدالله محمد الخضيري، ‏‏‏مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، ترقبا لإعلان أول أيام رمضان.

وصرح “الخضيري”، في وقت سابق، بأن “صفاء الجو في سدير يصل لنسبة 90٪، ما يسهل رؤية هلال شهر رمضان”، متوقعا أن يكون غدا أول أيام رمضان.