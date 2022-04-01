بايدن يرحب بالهدنة الأممية في #اليمن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن ترحيبه بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في اليمن.

وشدد بايدن على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن وتكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تحل الأزمة وتحقق سلام دائم للشعب اليمني.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب التحالف العربي بقيادة السعودية بالهدنة في اليمن، مؤكدا أنها تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ببدء هدنة”.