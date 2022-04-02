فيديو صادم لطفل رضيع بثير غضبا بمواقع التواصل #عاجل

أثار مقطع فيديو لطفل رضيع يحبو في الشارع، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا واسعا في المملكة.

وظهر في المقطع طفل يعبر حبوًا إلى الجانب الآخر من الشارع الذي تصادف خلوّه من السيارات المارة في هذا الوقت.

وأظهر الفيديو أن أحد الأشخاص نزل من سيارته والتقط الطفل الرضيع قبل أن يصيبه أي مكروه.

وأثار المقطع غضباً بين المغردين بسبب ترك أهل الطفل له في هذا العمر، وتعريضه للخطر بهذا الشكل.

كما أكدوا على ضرورة أن يراعي الأهل عدم فتح أبواب المنزل حال وجود أطفال، والتأكد من إغلاقها بإحكام، لعدم تكرار هذا الموقف.