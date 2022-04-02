الأخبار الإقتصادية

دول البلطيق توقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا ‎

الوئام-متابعات
3 أبريل 2022 · < 1 minute
روسيا
روسيا

أعلنت دول البلطيق عن وقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا ‎