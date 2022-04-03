حالة #الطقس.. سماء غائمة جزئياً ورياح على #مكة و #المدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد 3 أبريل 2022، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة، والسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.

وأضاف المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.