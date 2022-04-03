إلغاء تصوير فيلمه الجديد.. الصفعات تتوالى على وجه #ويل_سميث

تتوالى العقوبات على النجم العالمي، ويل سميث، بعد صفعه للممثل الكوميدي، كريس روك، في حفل جوائز الأوسكار الأخير، حيث قررت شركة Netflix منتج العمل الجديد لويل سميث إيقاف العمل بعد الجدل الناجم عن “صفعة الأوسكار” الصادمة.

وأطلق كروس دعابة بحق زوجة سميث، صعد بعدها ويل سميث على مسرح توزيع جوائز الأوسكار وقام بصفعه، الام الذي أثار الجدل ورغم اعتزار سميث إلي أن الصفعات مازالت تواجهه .

وكان من المقرر إخراج فيلم Fast And loose من قبل المخرج David Leitch لكنه انسحب من المشروع قبل أسبوع واحد فقط من حفل توزيع جوائزالأوسكار.

واختارت شركة Netflix عدم التعليق على الحادثة الشهيرة التي حصلت في الأوسكار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فقد وردت معلومات تفيد بتردد Netflix في المضي بهذا الفيلم بعد هجوم ويل سميث المثير للجدل في حفل الأوسكار الأخير، ولكن من غير المعروف ما إذا كان المشروع سيُقتل، أو ما إذا كانت الشركة المنتجة ستبحث عن بطل آخر ومخرج جديد للقصة.