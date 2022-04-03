توزيع 5000 هدية على قاصدي المسجد الحرام

فعّلت وكالة الخِدْمَاتِ الاجتماعية والتطوعية ممثلةً بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية مبادرة «هدية معتمر».

ووزَّعت الوكالة قرابة 5000 هدية على الزوار والمعتمرين في موقع الصفا ضمن مبادرة «اجتماعي»، وذلك بعنوان: «خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا»، التي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات اجتماعية وبرامج جديدة لتوفير أرقى وأفضل وأميز الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف هذه المبادرة المقدمة إلى توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخِدْمَاتِ الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن الإدارة استعدت في وقت مبكر لتوفير الهدايا وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام، وتفعيل العمل الاجتماعي مع الوكالات والإدارات بالمسجد الحرام.

وأكد الحازمي حرص وتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تفعيل الحملة «خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا»، بما أعد وجهز لها من خطط واستعدادات ومبادرات، وعلى جميع الوكالات والإدارات التابعة لها الالتزام بالأعمال المناطة بهم وتأدية المأمول منهم لإنجاح الحملة.

وأكد على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، وعدم التهاون في خدمة القاصدين، سائلاً الله العلي القدير لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته، أفاد مدير عام الإدارة العامة للخِدْمَاتِ الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي بأن الإدارة العامة قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية وخدمة قاصدي المسجد الحرام والاهتمام بقاصدي المسجد الحرام وتقديم الخدمات الاجتماعية وتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير جميع الخِدْمَاتِ وتسهيل كل الإجراءات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأن مثل تلك الحَمَلَاتِ الاجتماعية الإنسانية التعاونية، تهدف إلى بثّ روح التعاون والتكاتف البنَّاء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتوعية قاصدي المسجد الحرام، وتوزيع الكمامات للمعتمرين بالمسجد الحرام؛ للوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.