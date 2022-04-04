والد طفلة “الأسيد” يطالب بحظر بيعه .. ويؤكد حالة “مها” مستقرة #عاجل

طالب والد الطفلة “مها” الزوج السابق لضحية “الأسيد” بمنع بيع هذه المادة واعتباره مادة مقيَّدة.

وحول الوضع الصحي للطفلة ، طمأن، زوج الضحية السابق، التي توفيت على يد زوجها بعدما سكب عليها ماء الأسيد، الجميع على وضع ابنته الصحي بأنه مستقر.

وترقد الطفلة مها حالياً في مستشفى النور بمكة؛ و تعاني حروقًا من الدرجة الرابعة في قدمَيْها؛ وتحتاج لعمليات تجميل في أحد المستشفيات المتطورة والمتخصصة في علاج وتجميل الأطفال.

وأكد والد الطفلة “مها”، زوج الضحية السابق، على مدى خطورة “الأسيد” طبقا لخبراته من عمله في مجال ميكانيكا السيارات، لافتا ان نسبة خطورتها في الأمن والسلامة 100٪.

وقال إن أخطر ما في “الأسيد” هو توافُرها بيُسر وسهولة وبأبخس الأثمان، وتُصرف لغير المختصين في استخدامها.

وكانت أحد أحياء شرق جدة؛ شهدت جريمة مروعة إذ سكب مواطن على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق؛ ما تسبب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة؛ نُقلت إثرها لتلقي العلاج.