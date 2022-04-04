4 خطوات للتحقق إلكترونياً من #صكوك_حصر_الورثة القديمة عبر #ناجز

أعلنت وزارة العدل عن التحقق إلكترونياً من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز.

اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة

واكدت الوزارة، عن اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، بعد نجاح المرحلة الأولى التي كانت تختص بالصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة شملت جميع الصكوك الصادرة من جميع المحاكم في مختلف مناطق المملكة، كما تمكّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.

كيف يمكن الاستفادة من الخدمة

الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية .

اختيار الخدمات الإلكترونية .

اختيار خدمة “التحقق من وثيقة حصر الورثة” من خلال الحالات الاجتماعية.