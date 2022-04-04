خلال 24 ساعة.. أرقام مليونية تحصدها هيئة الإذاعة والتلفزيون

لاقت باقة رمضان من البرامج والمسلسلات على قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون ردود فعل واسعة، وترحيبا كبيرا من المشاهد السعودي، حيث منها ما صعد إلى تريند تويتر، ومنها أيضا حقق نسبة مشاهدات عالية، إضافة إلى ما كانت مثار جدل.

برنامج “ذات”

وحققت مقاطع برنامج “ذات” من تقديم سامي الجابر مع ضيفه الأمير عبدالرحمن بن مساعد على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أكثر من مليوني مشاهدة والعدد في ازدياد متواصل، كما حققت تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي متناقلين مقولاته وعباراته، فيما يخص حديثه عن ولي العهد وعن المملكة والشعر والرياضة وحياة والده.

مسلسل “سكر سادة”

كما حقق مسلسل “سكر سادة” مشاهدات تجاوزت مليون و٥٠٠ ألف على منصة تويتر، وحصلت مقاطع المسلسل على تداول كبير بين المغردين، وصعد هاشتاق #سكرـسادة إلى التريند على تويتر. مشاركين فيه بمقاطع وإشادة والضحك.

مسلسل مشراق

وحاز مسلسل مشراق من بطولة راشد الشمراني، على ردود فعل إيجابية في أول أيامه تحت هاشتاق #مشراق، وحققت مقاطع المسلسل مشاهدة مليون و400 ألف مشاهدة على منصة تويتر.

مسلسل الزاهرية

وأثار مسلسل الزاهرية نوعا من الجدل حول قصة الحب التي تكونت في حقبة الثمانينات، وبين البعض رآها سليمة والبعض الآخر انتقد الفكرة عادا ذلك بالطرح الجريء، وحقق المسلسل في مقاطعه على منصة تويتر قرابة مليون مشاهدة، وتم تداول هاشتاق #الزاهرية في منصة تويتر من قبل المغردين.

المسلسل الكوميدي نتفلوركس

فيما نال المسلسل الكوميدي نتفلوركس بطولة عبدالناصر درويش، على مشاركات واسعة في هاشتاق المسلسل #نت_فلوريكس، وحقق مشاهدة قاربت نص مليون على منصة تويتر.

برنامج “إنسان”

وحقق برنامج فايز المالكي “إنسان، على تعاطف المشاهد مع حالة أبو أشرف ضيف الحلقة الأولى، التي لاقت تفاعلا كبيرا مع حالته الإنسانية، وحازت مقاطع البرنامج على قرابة نص مليون مشاهدة على جميع المنصات، مع تداول الأخبار عن الحالة الإنسانية.

#مراحل_سميرة_سعيد

وشارك المغردون عبر هاشتاق #مراحل_سميرة_سعيد مع الإعلامي علي العلياني، تغريدات عديدة وتفاعلا واسعا في أولى حلقاته.

يذكر أن برامج ومسلسلات قناتي “السعودية و SBC” تحظى بمشاهدات عالية في أول يوم رمضاني، على مختلف منصات التواصل الاجتماعية المختلفة.