رد غير متوقع وصادم.. جوارديولا يثير الجدل بتصريح غريب قبل مباراة أتليتكو مدريد

أثار بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي العديد من علامات الاستفهام بسبب تصريحاته قبل مباراة أتليتكو مدريد غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورد جوارديولا بسؤال حول اختلاف طريقة لعب المان سيتي وأتليتكو مدريد،وكانت إجابته صادمة حيث قال “هذه مناقشة غبية”.

وأكد بأن ما يعتقده البعض بأن طريقة لعب أتليتكو مدريد دفاعية فقط فهذا غير صحيح، موضحًا أن المنافس يهاجم وبقوة وشراسة لكن بشكل متزن وبدون مجازفة هجومية.

وواصل :”الوصول إلى الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا كل موسم أمر جيد ويعكس تفوقنا”.