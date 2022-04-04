فرنسا تعتزم طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا

ذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم “طرد” 35 دبلوماسيا روسيا كجزء من إجراء أوروبي مشترك في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت قناة “فرانس 24” الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم «الإثنين» عن الخارجية الفرنسية قولها في بيان إن باريس قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا من “الموظفين الروس ذوي الوضع الدبلوماسي المتمركزين في فرنسا والذين تتعارض أنشطتهم مع مصالحنا الأمنية”.

ولم تتطرق القناة الفرنسية إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك، ولكن يُشار إلى أن العلاقات الروسية الأوروبية تشهد توترات شديدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.