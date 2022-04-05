ضبط 9 أشخاص لمخالفتهم أنظمة الصيد البحري

ضبط حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة- جنوب محافظة جدة، 9 أشخاص، بينهم 3 مقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الصيد البحري .

وقام حري الحدود بمصادرة 5 بنادق صيد محظورة و6 سخاوي، وكميات من الأسماك كانت بحوزتهم.

وضبطت 3 مواطنين يقومون بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدمين بندقيتَي صيد الأسماك محظورتين، ومصادرة 6 كيلوجرامات أسماك، حيث تم تسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية.

كما تسلّمت وحدة الثروة السمكية بوزارة البيئة بلاغاً من حرس الحدود بمركز صروم عن ضبط مواطنين اثنين يقومان بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدمين بندقيتَي صيد أسماك محظورتين وتمّت مصادرة 2.5 كيلوجرام أسماك كانت معهم، كما تمّ تسلُّم بلاغ آخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة عن ضبط مواطن يقوم بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدماً بندقية صيد أسماك محظورة، وتمّت مصادرة كيلوجرامين اثنين من الأسماك كانت بحوزته.

كما تمّ تسلّم بلاغ من حرس الحدود بمركز البضيع عن ضبط 3 مقيمين كانوا يقومون بالصيد في منطقة محظور الصيد فيها وتمّت مصادرة 6 كيلوجرامات من الأسماك كانت معهم.

وأوضح مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي؛ أنه تمّت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وإتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ أنه تم ضبط ما بحوزة المخالفين من أدوات صيد الأسماك المخالفة ومصادرتها، وهي: 6 سخاوي قراقير، و5 بنادق صيد محظورة، إضافة إلى مصادرة أكثر من 17 كيلوجراماً من الأسماك كانت معهم، وتمّ تسليمها إلى الجمعيات الخيرية، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة الصيد البحري.