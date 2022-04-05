عاجل متهوِّر يثير الهلع بـ«قيادة مجنونة».. تصرف بطولي من المواطنين (فيديو)

أثار مقطع فيديو لشخص متهوِّر فزع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قائد مركبة يصطدم بالسيارات فيما يحاول المواطنون إيقافه.

وحاول عدد من المواطنين إيقاف قائد المركبة المتهور بعد أن اصطدم بسياراتهم على أحد الطرق، والذي يُعتقد أنه طريق الملك عبدالله شرق الرياض.

وأظهر الفيديو قائد السيارة وهو يحاول الفرار مسرعاً بسيارته إلى الأمام ثم العودة إلى الخلف أكثر من مرة، وسط تجمع كبير من المواطنين الذين حاولوا إيقافه.

وتدخلت سيارة تابعة للإدارة العامة للمرور من أجل السيطرة على الموقف، حتى جرى إيقاف حركة قائد السيارة بشكل كامل.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن مرور مدينة الرياض قبض على قائد مركبة، وهو مواطن ظهر في مقطع فيديو، عاكسا السير في أحد الطرق العامة ما تسبب في تضرر 11 مركبة إثر اصطدام مركبته عمداً بها وتعريض مستخدمي الطريق للخطر أثناء محاولته الهرب، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.