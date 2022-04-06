23 ساعة.. «الزعاق» يكشف عن الـ3 مناطق الأكثر صوماً حول العالم

كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن مدة الصوم الأطول حول العالم تصل إلى 23 ساعة تقريباً في النرويج وجرينلاند وفنلندا.

وكشف الزعاق أن الجزائر هي الدولة العربية الأكثر صوماً في عام 2022 بنحو 16 ساعة.

وأضاف خلال فقرة “تقويم” التي يقدمها يومياً على قناة “العربية” أن أقصر مدى صيام في الكرة الأرضية تصل إلى 12 ساعة تقريباً في جزر القمر وجنوب إفريقيا والأرجنتين.

وذكر أن مدة الصيام تختلف من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى.

وأشار إلى أنه بما أن موقع الشمس هذا العام شمالي، فإن الدول التي تقع شمال خط الاستواء تزيد فيها عدد ساعات الصيام، بينما الدول التي تقع جنوب خط الاستواء تقل ساعات الصيام فيها.