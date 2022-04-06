الأخبار الإقتصادية

23 ساعة.. «الزعاق» يكشف عن الـ3 مناطق الأكثر صوماً حول العالم

6 أبريل 2022 · < 1 minute

كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن مدة الصوم الأطول حول العالم تصل إلى 23 ساعة تقريباً في النرويج وجرينلاند وفنلندا.

وكشف الزعاق أن الجزائر هي الدولة العربية الأكثر صوماً في عام 2022 بنحو 16 ساعة.

وأضاف خلال فقرة “تقويم” التي يقدمها يومياً على قناة “العربية” أن أقصر مدى صيام في الكرة الأرضية تصل إلى 12 ساعة تقريباً في جزر القمر وجنوب إفريقيا والأرجنتين.

وذكر أن مدة الصيام تختلف من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى.

وأشار إلى أنه بما أن موقع الشمس هذا العام شمالي، فإن الدول التي تقع شمال خط الاستواء تزيد فيها عدد ساعات الصيام، بينما الدول التي تقع جنوب خط الاستواء تقل ساعات الصيام فيها.