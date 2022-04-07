مواشي السودان إلى أسواق السعودية مجددًا

استأنف السودان شحن المواشي -الصادرات الرئيسية للبلاد- إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد تجديد البروتوكول الصحي.

قال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية “الأمير جعفر سعيد”، إن بلادة تمكنت من البدء في شحن الأغنام المُعَدة للتصدير للسعودية”؛ “بعد جهود مكثفة؛ حول الاتفاق على متطلبات الحجر الصحي.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها السودان لإعادة التصدير للسعودية؛ تشمل صحة الحيوان، ومكافحة الأمراض العابرة للحدود، والمسوحات الوبائية.

وتوقفت صادرات السودان من الماشية إلى السعودية في وقت سابق، بعد أن فشلت وزارة الثروة الحيوانية السودانية والجانب السعودي في الاتفاق على متطلبات الحجر الصحي.

ويضم السودان أكثر من 107 ملايين رأس ماشية، وتشكل صادراتُ الماشية مصدرًا رئيسيًّا للنقد الأجنبي؛ حيث تُدِر عائدات تبلغ نحو مليار دولار أمريكي؛ وفقًا للإحصاءات الحكومية.