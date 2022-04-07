عاجل.. #الكويت تعيد سفيرها إلى #لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عودة السفير الكويتي إلى لبنان.

وقالت إنه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية و إستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الإلتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة.

‏وتؤكد الوزارة على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عودة سفير #الكويت إلى بيروت.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: سفير الكويت في بيروت أبلغني بقرار الحكومة الكويتية بعودته إلى #لبنان قبل نهاية الأسبوع”.

وأبلغت دولة الكويت مكتب رئيس الوزراء اللبناني بعودة السفير الكويتي إلى لبنان قبل نهاية الأسبوع.