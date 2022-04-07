الدوري الأوروبي.. برشلونة يتعادل مع إينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع نظيره إينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفرض فريق برشلونة استحواذه على مجريات اللعب من الدقائق الأولى للمباراة، فيما اعتمد أينتراخت على الهجمات المرتدة السريعة.

ووصل لاعبو أينتراخت بأكثر من فرصة لمرمى برشلونة، وكانت أخطرها تسديدة سو، لاعب أينتراخت، والتي جاءت من كرة عرضية لعبها ليندستورم، ومرت بجوار القائم الأيمن.

وحاول لاعبو فريق برشلونة الوصول للمرمى في أكثر من محاولة، ولكن لم تأت أي من محاولاتهم بالخطورة على مرمى الفريق الألماني.

وأخطر هجمات برشلونة جاءت من كرة طولية لعبها سرجيو بوسكيتس، خلف دفاعات أينتراخت وحولها جوردي ألبا برأسه ناحية بيدري أمام المرمى، ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل على ألبا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق أينتراخت فرانكفورت، في الدقيقة 37، بعد عرقلة اللاعب بوريه من قبل سرجيو بوسكيتس، لاعب وسط فريق برشلونة.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، ألغى الحكم ركلة الجزاء.

وسدد لاعبو أينتراخت فرانكفورت، كرتين على المرمى من 6 محاولات، فيما خرجت تسديدتين بعيدًا عن المرمى، واعترض الدفاع مثلهما؛ فيما سدد لاعبو برشلونة كرتين على المرمى من المحاولتين الوحيدتين لهما.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 68%، مقابل 32% لصالح لاعبي أينتراخت فرانكفورت.

وواصل لاعبو برشلونة الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الثاني، ولكن أدائهم الهجومي جاء متوسطًا مثل الشوط الأول، وانخفض معه الأداء الهجومي لفريق أينتراخت.

وأجرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تغييرين في صفوف فريقه بالدقيقة 62، بمشاركة فرانكي دي يونج بدلًا من جافي، وعثمان ديمبيلي، بدلًا من أداما تراوري.

وفي الدقيقة 66، صنع فرانكي دي يونج، هدف التعادل لبرشلونة، بعدما تحصل على الكرة على حدود منطقة جزاء أينتراخت، ومررها لفيران توريس، الذي سدد الكرة على يمين الحارس لتسكن الشباك.

وتحصل توتا، لاعب أينتراخت فرانكفورت على البطاقة الصفراء الثانية، ثم البطاقة الحمراء، والطرد من الملعب، عقب تدخل عنيف على بيدري.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي برشلونة لتسجيل هدف الفوز، وقابلها تراجع من دفاعات أينتراخت لغلق مساحاتهم، والخروج من المباراة بنتيجة التعادل.