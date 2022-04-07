مقتل كاهن مصري طعنا بسكين والأمن يضبط الفاعل

قتل كاهن مصري بعد طعنه بسلاح أبيض في محافظة الإسكندرية شمال مصر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً قام بالاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام “سكين” كان بحوزته.. وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه.

وكشف مصدر كنسي أن شخصا طعن أرسانيوس أوديد كاهن بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة محرم بك في الإسكندرية وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وأضاف أن الكاهن كان له دور كبير في كنيسة السيدة العذراء في محرم بك و خدمة نشيطة في منطقة كرموز ، كما أسس كنيسة السيدة العذراء وبولس الرسول في شارع ايزيس كرموز .

وأضاف أن الحادث وقع أثناء خروج الكاهن من الشاطئ رفقة مجموعة من الشباب، حيث كانوا في رحلة ترفيهية، وعند توجه الكاهن إلى حافلة كانت تنتظرهم فوجىء الجميع بتعدي شخص عليه بسلاح أبيض وطعنه في الرقبة.

وأكد أن المتواجدين تمكنوا من شل حركة القاتل والإمساك حتى وصول الشرطة.