أسعار النفط ترتفع 2% عند الإغلاق

ارتفعت أسعار النفط 2%، اليوم الجمعة، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت دول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 2.20 دولار أو 2.19 في المئة إلى 102.78 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار إلى 98.26 دولار.

وانخفض خام برنت 1.5 على مدار الأسبوع بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط واحدا في المئة.

وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.

وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية في إطار ما أعلنته في مارس عن سحبها 180 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي.