التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة صعبة اليوم السبت أمام إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة لها أهمية خاصة لمانشستر يونايتد وسط قوة المنافس بالإضافة إلى جماهيره وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة على الشياطين الحمر.

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: شاو – ماجواير – فاران – دالوت

الوسط: فريد – ماكتوميناي – بوجبا

الهجوم: رونالدو- جادون سانشو – برونو فيرنانديز