ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 24 عند 234.6 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 9 أبريل 2022، ارتفاعا مع تسجيل المعدن الأصفر بالسوق العالمية مكاسب أسبوعية بنحو 1.1%.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل التعاملات الصباحية، إلى 234.62 ريال (62.57 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في المملكة اليوم، إلى نحو 205.29 ريال (54.74 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم إلى نحو 175.97 ريال (46.92 دولار).

وبلغ سعر الذهب الاقتصادي عيار 14 نحو 136.86 ريال اليوم السبت في المملكة (36.50 دولار).

وسجل سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية اليوم، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى نحو 7301.25 ريال (1947 دولارًا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21 مستهل التعاملات، نحو 1642.34 ريال (437.96 دولار).