‏تحديث مفاجئ من ” #واتساب” بسبب خرقا للخصوصية

أطلق تطبيق التواصل الفوري “واتساب” تحديثا مفاجئا، غيّر من إعدادات حسابات ملايين المستخدمين.

وأرجع موقع (WABetaInfo)، الذي يتابع أخبار التطبيق أولا بأول، أن التحديث المفاجئ لـ”واتساب” محاولة حماية الخصوصية، أثناء استخدام الرسائل التي تختفي ذاتيا.

وأضاف”واتساب” خدمة الرسائل التي تختفي تلقائيا، وتتيح حذف الرسائل بعد فترة محددة من الوقت، العام الماضي لكن إذا كان المستخدم يشغّل خدمة (auto-saving)، أي الحفظ التلقائي للوسائط مثل الصور والفيديوهات يمكن أن تبقى وسائط الرسائل في التطبيق، ويمثل هذا الأمر خرقا للخصوصية، لذلك قرر “واتساب” إجراء تغيير.

وقرر تطبيق التواصل الفوري، الذي يستخدمه أكثر من ملياري إنسان، إيقاف خدمة “media visibility” أو “رؤية الوسائط” من الدردشة المختفية تلقائيا من الآن.

وأكد أنه على هواتف “آيفون”، عمد “واتساب” إلى إيقاف خيار “حفظ في معرض الكاميرا” التلقائي للنوع نفسه من الرسائل، وهذا يعني أن الصور والفيديوهات وغيرها من الوسائط لن تحفظ تلقائيا في تطبيق كاميرا الهاتف.

وقال موقع (WABetaInfo) إن هذه الخطوة ترمي إلى توفير بيئة أكثر خصوصية للمستخدمين، الذين يستعملون الرسائل المختفية تلقائيا.