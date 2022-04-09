ظهور قمر #رمضان في التربيع الأول بسماء المملكة

ظهر بسماء المنطقة العربية اليوم السبت 9 أبريل 2022، قمر شهر رمضان المبارك لحظة التربيع الأول عند الساعة 09:47 صباحًا بتوقيت مكة، إذ يكون أكمل ربع مداره حول الأرض.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن القمر سيشرق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي وسوف يتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن فترة التربيع الأول يظهر فيها نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا، ويعتبر هذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي، نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

وأوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.