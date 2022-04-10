حالة #الطقس.. أتربة ورياح وانخفاض في #الحرارة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد 10 أبريل 2022، استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على شرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة الصغرى.

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة, ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم ، أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا، تضمنت وجود رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات بدر، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الـ 9 صباحًا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الـ 7 مساءً.