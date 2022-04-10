انتصار مثير لبرشلونة امام ليفانتي بالدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ” لا ليجا” موسم 2021-2022.

افتتح خوسي موراليس التسجيل لفريق ليفانتي في الدقيقة 52، لكن زميله روجر مارتي أهدر فرصة مضاعفة النتيجة بإهداره ركلة جزائية في الدقيقة 56.

وسجل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59، أعقبه البديل بيدري بالهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 63

وتمكن جونزالو ميريرو من تسجيل هدف التعادل لليفانتي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 92، استطاع الهولندي لوك دي يونج تسجيل هدف الانتصار لبرشلونة، ليقود فريقه للظفر بنقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 60 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا متساويًا مع إشبيلية الذي تراجع للمركز الثالث، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة قبل 7 جولات من نهاية المسابقة للموسم الحالي.