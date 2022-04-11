بدء تطبيق قرار 7 آلاف ريال حداً أدنى لراتب أطباء الأسنان والصيادلة

دخل قرار إلزام القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ بدأ من اليوم الاثنين 11 أبريل 2022،. وفقاً لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصادر في 12 أكتوبر من العام الماضي، والذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

وينص القرار على عدم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وحدد الدليلُ الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان، سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية، واشترط أيضاً حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ بحسب ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.

وبحسب الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة؛ فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية، ويُشترط كذلك حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية.

ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

ويرمي القرار لرفع عدد أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى حوالي 12 ألفاً، بعد أن كان العدد لا يتجاوز في المجموع 3600 موظف.