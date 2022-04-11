الهلال يهزم #الريان وينفرد بصدارة المجموعة الأولى في #دوري_أبطال_آسيا #الهلال_الريان

حقق الهلال فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتغلب على الريان القطري 3 -صفر يوم الاثنين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وتقدم عبدالله الحمدان بهدف للهلال في الدقيقة 27 ثم أضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 49، وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل ناصر الدوسري ثالث أهداف الهلال.

واستهل الهلال مشواره في البطولة بالفوز على الشارقة الإماراتي 2 -1 كما فاز الريان في الجولة الأولى على استقلال دوشنبه من طاجيكستان 3 -2.

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى ست نقاط وتوقف رصيد الريان عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.