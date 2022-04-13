المبعوث الأممي إلى اليمن: الهدنة صامدة حتى الآن وهي خطوة نحو حل سياسي شامل

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج على ضرورة استغلال الفرصة التي توفرها الهدنة في اليمن.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن في مؤتمر صحفي إن الهدنة صامدة بشكل عام، مؤكدا عمل المنظمة على عقد لقاء للتوافق حول فتح الطرق إلى تعز.

وأضاف: “شهدنا خلال الهدنة دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديد.. بحثنا تطوير الهدنة وسبل البناء عليها للتوصل إلى حل شامل”.

في السياق، حثت تسع منظمات يمنية، الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، للضغط على مليشيات الحوثي لتسليم خرائط الألغام كبوابة رئيسية لأي عملية سلام.

جاء ذلك في رسالة مشتركة بعنوان “تسليم خرائط زراعة الألغام” وجهتها منظمات “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، يمن رايتس، شاهد، شهود، كرامة، شباب أبين، حريتي، عين، الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل” لجروندبرج