ابدا خطواتك للإقلاع.. #الصحة ترصد كيف التعامل مع محفزات التدخين

أعلنت صـحـة الـرياض ، عن محفزات التدخين وخطوات الإقلاع عنه ، وكيف تتعامل مع محفزات التدخين

ورصدت عبر صفحتها تويتر اليوم الخميس انفوجراف لكيفية الاقلاعن عن التدخين وكانت كالتالي:

خطوات للإقلاع عن التدخين

التحكم في ذروة التدخين.

الانشغال بنشاط اخر.

الاستفادة من الحاولات الفاشلة للإقلاع واعتبارها خطوات نحوه.

الخروج من المكان والعودة اليه.

تحديد موعد للإقلاع وأخبار المفربين به.

الحصول على الدعم من الأصدقاء والمؤسسات المتخصصة.

محفزات التدخين

شرب القهوة.

المشاعر القوية.

المناسبات العامة.

التدخين في أماكن العمل.

التواجد مع اصدقاء مدخنين.

أعراض الانسحاب في فترة الاقلاع.

فترات الانتظار الطويلة ومشاهدة الافلام.

كيف التعامل مع محفزات التدخين

استبدال الدخان بأشياء اخرى كالمسواك والمسبحة.

الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين.

استشارة المختصين والاطباء لتجنب الاعراض الانسحابية.

استخدام المكسرات والوجبات الخفيفة أثناء المشاهدة والانتظار.