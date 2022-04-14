آينتراخت فرانكفورت يطيح ببرشلونة من الدوري الأوروبي في مباراة مجنونة

فجّر فريق أينتراخت فرانكفورت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى برشلونة من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وحقق الفريق الألماني الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “كامب نو”.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

الشوط الأول

أنهى فريق أينتراخت فرانكفورت الشوط الأول من مباراته أمام برشلونة بالتقدم بهدفين دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدفي فرانكفورت فيليب كوستيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 4 ورافائيل سانتوس موري في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح فرانكفورت بعد عرقلة لمهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء من إريك جارسيا.

تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق فيليب كوستيتش بتسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس مارك تير شتيجن بشكل صحيح.

ركلة حرة مباشرة لبرشلونة في وسط ملعب فرانكفورت من جهة اليسار، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

محاولة هجومية خطيرة لبرشلونة بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عثمان ديمبيلي إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها بيير إيميريك أوباميانج برأسية غير متقنة مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ركلة حرة مباشرة لصالح برشلونة على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء فرانكفورت، نفذها جوردي ألبا بعرضية إلى داخل المنطقة وجدت متابعة من رونالد أراوخو بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس كيفين تراب وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 26 تسديدة أرضية قوية عن طريق فيليب كوستيتش لاعب فرانكفورت من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء برشلونة تصدى لها الحارس مارك تير شتيجن بثبات.

تسديدة يسارية أرضية عن طريق أنسجار كنايوف لاعب فرانكفورت منعلى حدود منطقة جزاء برشلونة تصدى لها الحارس مارك تير شتيجن بثبات.

جاء الهدف الثاني من تسديدة قوية مباغتة عن طريق رافائيل سانتوس من خارج حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى بشكل صعب على الحارس مارك تير شتيجن.

الشوط الثاني

محاولة هجومية خطيرة لبرشلونة بعد انطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق عثمان ديمبيلي أنهاها بعرضية متوسطة الإرتفاع إلى داخل منطقة الجزاء مرت بشكل غريب من أمام أقدام بيير إيميريك أوباميانج المواجه تماما للشباك الخالية.

ركلة حرة مباشرة لفرانكفورت في مكان جيد على يسار منطقة جزاء برشلونة، نفذها فيليب كوستيتش بتسديدة مباشرة مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس مارك تير شتيجن.

في الدقيقة 56 هدف محقق ضائع لبرشلونة بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء تمكن بيير إيميريك أوباميانج من ترويضها في مواجهة المرمى ثم أطلق تسديدة مباشرة بإتجاه الشباك تصدى لها الحارس كيفين تراب ببراعة وأنقذ مرماه.

هدف محقق ضائع لفرانكفورت بعد هجمة مرتدة سريعة استغلها جيسبر ليندستروم في الإنفراد بالمرمى من داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس مارك تير شتيجن ببراعة وأنقذ مرماه.

وجاء الهدف الثالث لصالح فرانكفورت بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق دايتشي كامادا بإتجاه زميله فيليب كوستيتش المتمركز دون أي رقابة دفاعية داخل يمين منطقة جزاء برشلونة والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

الحكم أعطى 9 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

برشلونة قلص الفارق في الدقيقة الأولى من تسديدة صاروخية لسيرخيو بوسكيتس.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة سجلها ممفيس ديباي.