الشؤون_الإسلامية: المبالغة في البكاء ورفع وخفض الصوت في الدعاء مزعج للمصلين #عاجل

قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سليمان الخميس، إن الوزارة رصدت بعض التجاوزات خصوصاً في دعاء القنوت.

وأضاف «الخميس» في مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية» أن الوزارة رصدت بعض التجاوزات في دعاء القنوت بصلاة التراويح من بعض الأئمة وهذا ليس شائعاً، لكن الوزارة إذا رصدت بعض الملاحظات تبادر بالتنبيه حتى لا تنتشر.

وأوضح في الوقت نفسه أن «أغلب الأئمة ولله الحمد ملتزمين بالهدي النبوي في دعاء القنوت، لكن الوزارة رصدت تجاوزا في دعاء الإطالة، إذ حوّله البعض إلى موعظة ولا يحافظ بعض الأئمة على جوامع الدعاء ويبالغون برفع الصوت في بطريقة مبالغ فيها وكل هذا مخالف للهدي النبوي».

وأشار إلى أن الوزارة بادرت بالتنبيه والتأكيد على الأئمة بالالتزام بالطريقة المشروعة في الدعاء ونبهت على أن يكون بخشوع وتذلل من غير إطالة وأن يقتصر على جوامع الدعاء وتجنب التكلف.

وأكد أن المبالغة في الترنيم والترتيل ورفع وخفض الصوت في الدعاء طريقة غير مقبولة ومزعجة للمصلين، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى خصوصاً من كبار السن يشكون من طريقة الإمام ومبالغته في الدعاء والقراءة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية وجّهت أئمة المساجد بالالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت بصلاة التراويح والحرص على جوامع الدعاء والأدعية المأثورة، وعدم الإطالة الشاقة وتحويله لموعظة، وترك رفع الصوت المبالغ فيه والسجع المُتكلّف، والدعاء لولاة الأمر ورجال الأمن المرابطين على الحدود.