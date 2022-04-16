الانهيار عرض مستمر.. مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش سيتي

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجة السيئة في بطولة الدوري الإنجليزي بالتعادل مع نوريتش سيتي بنتيجة 2-2 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمان يونايتد في الدقيقتين 7 و32 من عمر اللقاء، وتعادل نوريتش سيتي عن طريق دوبل وبوكي في الدقيقتين 45 و52.

كما خسر توتنهام على ملعبه أمام برايتون بهدف نظيف سجله تروسارد في الدقيقة 90.

توتنهام يحتل المركز الرابع برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي المان يونايتد في المركز السابع برصيد 51 نقطة.