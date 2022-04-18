الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الشباب والقوة الجوية العراقي

يواجه فريق الشباب نظيره القوة الجوية العراقي اليوم الإثنين لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الانتصار في لقاء اليوم سيعزز من فرص الشباب في التأهل للدور التالي وسيحافظ على صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط.

الشباب تعادل في الجولة الماضية أمام القوة الجوية ورفع رصيده إلى 7 نقاط.

وتنطلق مباراة الشباب مع القوة الجوية العراقي في تمام الحادية عشر والربع مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة القوة الجوية والشباب، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية وتحديدًا على قناة beIN SPORTS AFC، كما تذاع أيضًا على قناة SSC sports HD السعودية